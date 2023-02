New York meets Schöneberg Authentische Bagel und Sektchen in Berlin

Bagel sind nicht einfach nur runde Brötchen mit Loch in der Mitte. Es handelt sich um ein Backwerk mit jüdischer Tradition, für das ein Hefeteig reifen muss, zunächst in heißem Wasser gekocht und dann gebacken wird. Das Original ist vor allem in New York zu finden, wo es dank jüdischer Einwanderer aus Europa landete. Echte Bagel sind luftig und gleichzeitig teigig und dicht. Außerdem sind sie nie eindeutig süß oder salzig, sondern beides gleichzeitig.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden