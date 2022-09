Ringbahnpodcast „Eine Runde Berlin“ Warum S-Bahnfahrten kleine Zeitreisen sind

Wie ist das Universum entstanden? Welcher Planet wurde in Berlin entdeckt? Werden wir den Mars besiedeln? Gibt es Aliens? Und wenn ja: Wie sehen die aus? Die großen Fragen der Welt beantwortet Wissenschaftsjournalist und Content-Creator Niklas Kolorz in der Regel in einminütigen Tiktok-Videos. Knapp 1,5 Millionen Menschen folgen ihm bereits. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, das im Oktober erscheint: „(FAST) ALLES EINFACH ERKLÄRT: Vom Big Bang quer durch die Weltgeschichte bis zum Ende des Universums.“

Bei einer Ringbahnfahrt erklärt er Weltgeschichte und Weltraum in 60 Minuten und spricht über verrückte Zufallsentdeckungen, die Möglichkeit des Zeitreisens und die Pläne für einen Weltraumbahnhof in Brandenburg. „Wissenschaft ist eigentlich Zauberei“, sagt Kolorz. Und: „Die Idee, die Erde zu verlassen, wäre so ziemlich die dümmste Idee, die die Menschheit jemals gehabt hätte.“ Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Startstation Schöneberg: Niklas Kolorz & die nächtliche Ringbahnfahrt. © Kseniia Apresian / Tagesspiegel

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.

