Nottelefon eingerichtet Vereine helfen Berlinern in finanzieller Not

Der Berliner Verein Silbernetz und andere soziale Träger beraten Menschen in finanzieller Not. Wer Schwierigkeiten habe, seinen Lebensunterhalt oder Pflegekosten zu bestreiten, könne sich an das Nottelefon 030-5445330533 wenden, teilte eine Silbernetz-Sprecherin am Dienstag in Berlin mit.

Das Nottelefon ist zunächst bis Ende des Jahres montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr besetzt. „Silbernetz bietet den Anrufenden am Nottelefon ein offenes Ohr und vermittelt sie an kompetente Ansprechpersonen zum Beispiel von Sozialämtern, Verbraucherzentralen oder Energieberatungsstellen“, so Silbernetz-Gründerin Elke Schilling. Auch die Sozialberatung Schildkröte und der Sozialdienst Katholischer Frauen bieten Beratungen im Rahmen eines Projekts an, das vom Sozialamt Mitte finanziert wird. (dpa)

