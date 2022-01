Der Tempelhofer Damm ist eine der wichtigsten Einfallstraßen in die Stadt. Stau gibt es dort täglich, nun wird es noch schlimmer.

In der Nacht zu Mittwoch wurde zwischen Ullsteinstraße und Ordensmeisterstraße zwei der drei Spuren stadteinwärts gesperrt. Dies teilten Polizei und Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Die VIZ sprach von einer "Notmaßnahme" und warnte vor Stau. Am Mittwochmorgen teilte die VIZ mit, dass für die Untersuchung des Tunnels auch eine Spur stadtauswärts gesperrt werden müsse.

Hintergrund ist eine instabile Tunneldecke der U-Bahn. Unter der Straße verläuft die U-Bahn-Linie 6 der BVG. Die BVG teilte mit, dass Wasser durch die Fugen eindringt und den Beton geschädigt habe. Der Schaden sei "vermutlich durch Witterungseinflüsse und den Straßenverkehr" entstanden. Dies sei am Dienstag entdeckt worden. "Eine abschließende Beurteilung kann einige Tage in Anspruch nehmen", teilte die BVG mit.

Auch der Verkehr bei der U-Bahn war zunächst beeinträchtigt. Bis zur Sperrung der Fahrbahnen fuhr die U6 zwischen Tempelhof und Alt-Mariendorf nur eingleisig im Pendelverkehr.

Die BVG baut seit Jahren auf der U6. Die BVG nannte den Bahnhof am Tempelhofer Damm "höchst komplex". Der Bahnhof liege im sogenannten Hohlkasten der Straßenbrücke und ist damit baulich untrennbarer Teil der gesamten Konstruktion. Eine Sanierung sei "in der Konzeptionsphase".





Wie mehrfach berichtet, gibt es einen erheblichen Sanierungsbedarf bei den Tunneln der U-Bahn. An vielen Stellen der Stadt werden seit Jahren die Tunneldecken saniert, ein Ende ist nicht abzusehen.