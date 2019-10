Bei einem Unfall in Berlin-Grunewald ist am Montagabend eine Autofahrerin in ihrem Auto von einem umgestürzten Baum erschlagen worden. Rettungskräfte konnten sie noch am Unfallort wiederbeleben, sie starb jedoch noch in der Nacht im Krankenhaus an ihren schweren Kopfverletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Baum gegen 20.30 Uhr „ohne erkennbaren Grund“ auf den Land Rover, in dem die 40-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann die Koenigsallee entlangfuhr. Der Unfall ereignete sich demnach etwa 500 Meter hinter der Kreuzung Koenigsallee/Hüttenweg in Fahrtrichtung Hagenstraße. Die Koenigsallee verläuft parallel zur Avus direkt durch den Grunewald und ist von beiden Seiten mit Bäumen gesäumt.

Der fünf Jahre ältere Ehemann der Frau erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizei ermittelt, der Geländewagen wurde für die weiteren Ermittlungen auf ein Sicherstellungsgelände gebracht.

Kontrolle ist Sache der Berliner Forsten

Warum der Baum umstürzte, ist bisher noch unklar. „Es ist ein sehr tragischer Unfall“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen.

Da die Koenigsallee mitten durch den Grunewald führt, sind für die Bäume entlang der Straße nach Tagesspiegel-Informationen die Berliner Forsten zuständig und nicht – wie bei den meisten Straßenbäumen üblich – das jeweilige Bezirksamt.

Ein Experte der zur Senatsumweltverwaltung gehörenden Forsten sagte, es gebe „klare Regelungen“ zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen in der Nähe von Straßen und Wegen. Die Kontrolle der vielen tausend betroffenen Bäume binde viel Personal und werde sehr ernst genommen: „Wir legen großes Augenmerk darauf und es gibt regelmäßige Schulungen.“ Nach ersten Erkenntnissen sei auch an der Unglücksstelle kontrolliert worden; Näheres ermittle man gerade intern. Allerdings bleibe auch für Fachleute bei den Kontrollen „immer ein Rest Unsicherheit“, weil manche Schäden an Bäumen von außen nicht erkennbar seien. Insofern handele es sich womöglich um einen extrem tragischen Zufall.

Das Wetter dürfte keine direkte Rolle gespielt haben: Am Montagabend herrschte mäßiger Wind ohne allzu starke Böen. Viele Bäume in Berlin sind nach den zwei extrem trockenheißen Sommern 2018 und 2019 geschwächt, allerdings betrifft das insbesondere Straßenbäume in städtischen Bereichen.