OMG-LOL-Konzerte 2024 in Berlin Jetzt gibt es Sozialtickets für „Die Ärzte“ auf dem Flughafen Tempelhof

Die nach eigener Aussage beste Band der Welt spielt im Sommer 2024 wieder zwei Konzerte in ihrer Heimatstadt Berlin. Für ihre Auftritte am 23. und 24. August 2024 auf dem Tempelhofer Feld haben sich „Die Ärzte“ etwas Besonderes überlegt: günstigere Sozialtickets für weniger einkommensstarke Fans der Punkrockband.

Die Veranstaltungskosten seien in den vergangenen Jahren massiv gestiegen – und entsprechend auch die Ticketpreise in die Höhe geschossen, schreiben „Die Ärzte“ auf ihrer Webseite. „Damit nicht nur wirtschaftlich privilegierte Fans in den Genuss von Konzerten kommen, bieten wir nun Tickets zu einem ermäßigten Preis an.“

Berechtigt für die ermäßigten Tickets sind Inhaber:innen des Berechtigungsnachweises „Berlin Ticket S“, der den alten Berlin-Pass ersetzt. Das Sozialticket für die „OMG DIE ÄRZTE LOL“-Konzerte in Berlin kostet 19,90 Euro plus Versandkosten und ist damit deutlich günstiger als die regulären Karten für 82 Euro. Der Verkauf läuft bereits. Während die regulären Tickets für den 24. August 2024 am Freitagvormittag bereits ausverkauft waren, waren Sozialtickets noch für beide Tage erhältlich.

So läuft der Kauf eines Sozialtickets für „Die Ärzte“ in Berlin

Wer berechtigt ist und ein Sozialticket kaufen will, muss im offiziellen Ticketshop der Band auf bademeister.com ein gut lesbares Foto oder einen Scan des Berechtigungsnachweises hochladen und zudem seinen Namen angeben. Der Nachweis wird dann auf seine Gültigkeit geprüft, anschließend kann das Ticket bezahlt werden. Jeder kann nach Angaben der Band bis zu vier Sozialtickets bestellen. Dann muss aber für jede Begleitung ebenfalls ein Berechtigungsnachweis hochgeladen werden. Die Karten sind personalisiert und nicht übertragbar.

Fans, die ein Sozialticket gekauft haben, sollten am Tag des Konzerts unbedingt daran denken, ihren Berechtigungsnachweis mitzubringen. Dieser müsse am Einlass gemeinsam mit dem Ticket und dem Personalausweis oder Reisepass vorgezeigt werden, hieß es weiter. „Die Ärzte“ weisen darauf hin, dass der Berechtigungsnachweis nicht zwingend zum Zeitpunkt des Konzerts gültig sein muss, sondern nur beim Kauf des Sozialtickets. Auch ein abgelaufener Nachweis müsse aber beim Anlass vorgezeigt werden.

Vorerst wird es die Sozialtickets nur für Berliner geben, denn für ein privates Unternehmen sei es schwierig zu beurteilen, wann ein Einkommen als gering einzuschätzen ist. „Deshalb orientieren wir uns mit allem erst mal an Entscheidungen und Einstufungen der Politik bzw. Verwaltung, anstatt selbst ,zu urteilen’“, heißt es auf der Webseite.

Da es bisher kein bundesweit einheitliches Verfahren für diesen Nachweis gebe, wolle man das Angebot mit dem in Berlin gültigen Berechtigungsnachweis der Senatssozialverwaltung starten. „Wir hoffen aber, das alles bei zukünftigen Events deutlich ausweiten zu können.“