Pablo Grant von BHZ ist tot Berliner Rapper und Schauspieler stirbt mit 26 Jahren

Der Berliner Musiker und Schauspieler Pablo Grant ist tot. Wie das Rap-Kollektiv BHZ auf Instagram mitteilte, starb Grant „am 6. Februar unerwartet im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose“.

Weiter heißt es: „Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen.“

Erst vor vier Tagen schrieb BHZ auf Instagram, dass „aufgrund von sehr kurzfristigen krankheitsbedingten Gründen“ die anstehende Tour ersatzlos abgesagt werden müsse. Sie sollte am Donnerstag starten. Auftritte waren unter anderem in Leipzig, Stuttgart, Köln und Hamburg geplant. Am 1. März wollten BHZ in der Max-Schmeling-Halle in Berlin auftreten.

Unter dem Instagram-Post kondolierten viele Fans und Musikerkollegen, etwa der Rapper Haftbefehl und Seed. Ski Aggu schrieb: „Du hast geprägt. Du hast so viele Menschen berührt. Legende für immer.“ Die Berliner Gruppe „K.I.Z“ kommentierte: „Wir wünschen euch Kraft in dieser schweren Zeit, fühlt euch gedrückt. Ruhe in Frieden Pablo.“

Pablo Grant war unter dem Namen Dead Dawg Mitglied der Schöneberger Rap-Gruppe BHZ. 2019 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum.

Als Schauspieler war er unter anderem in einer Nebenrolle im Film „Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“ zu sehen. Ebenso spielte er in der auf ZDFneo ausgestrahlten Webserie „Druck“ und der ZDF-Krimireihe „In Wahrheit“ sowie in „Ein Fall für Dr. Abel“ auf Sat.1 mit. Auch für die ZDF-Serie SOKO Hamburg stand er vor der Kamera, ebenso wie für die Fernsehserie „In aller Freundschaft“.

Im Magdeburger „Polizeiruf 110“ gehörte er seit Februar 2020 als Kriminalobermeister und späterer Kriminaloberkommissar Günther Márquez zur Besetzung.

Seine Schauspielausbildung schloss Gran 2017 an der Transform Schauspielschule in Berlin ab.