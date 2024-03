Parteien in Treptow-Köpenick sind uneins Wird Berlins einziger AfD-Stadtrat Bernd Geschanowski abgewählt?

Mehr als zwei Stunden dauerte am Donnerstagabend die Debatte in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Treptow-Köpenick über das Für und Wider der Abwahl von Bernd Geschanowski, Stadtrat für Öffentliche Ordnung. Dabei handelt es sich um einen Konsensantrag der rot-rot-grünen-Zählgemeinschaft. Doch für eine erfolgreiche Abwahl muss es eine Zwei-Drittel-Mehrheit geben, die anderen Parteien müssen also zumindest in Teilen auch für den Antrag stimmen.