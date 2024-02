Pendler sollen sicherer zur S-Bahn kommen Umbau von gefährlichem Tram-Anschluss im Berliner Südosten dauert noch Jahre

Tausende Pendler im Berliner Südosten sollen künftig sicherer und komfortabler vorankommen: Am S-Bahnhof Friedrichshagen wird die Wendeschleife der Straßenbahn von und nach Schöneiche so verlegt, dass sich Umsteiger zwischen Tram und S-Bahn nicht mehr durch den dichten und übersichtlichen Autoverkehr kämpfen müssen. Nach jahrelangem Vorlauf liegt jetzt der Planfeststellungsbeschluss, also die Baugenehmigung für die Verlegung der Straßenbahnwendeschleife, vor. Gebaut wird trotzdem noch lange nicht.