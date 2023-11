Pilgern zu den Prominenten Wo in Berlin berühmte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte haben

Prunkvoll geschmückte Gräber, verwunschene Ecken, uralte Bäume – vor allem im Herbst, wenn sich die Blätter färben, ist ein Friedhofsspaziergang etwas Besonderes. In Berlin mit seinen 224 Friedhöfen gibt es dafür genügend Gelegenheit. Zusammen haben sie eine Fläche von knapp 1100 Hektar – das ist fast viermal so viel wie das Tempelhofer Feld. Auch zahlreiche berühmte Persönlichkeiten haben in der Hauptstadt ihre letzte Ruhe gefunden: Schauspieler, Sänger, Politiker, Schriftsteller und Künstler. Besonders auf zehn Friedhöfen sind ihre Gräber zu finden. Ein Überblick.