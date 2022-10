Pilotenstreik bei Eurowings Diese Flüge fallen am Donnerstag am Flughafen BER aus

Am Flughafen BER fallen an diesem Donnerstag wegen eines Pilotenstreiks zahlreiche Eurowings-Flüge aus. 19 Verbindungen von Berlin unter anderem nach Köln/Bonn, Stuttgart und Düsseldorf wurden annulliert. Ebenso viele Ankünfte wurden gestrichen. Nur einzelne Eurowings-Flüge finden statt.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu dem ganztägigen Ausstand bei der Lufthansa-Tochter aufgerufen, nachdem die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag scheiterten.

Der Gewerkschaft geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten. Auch viele andere Flughäfen sind von dem Streik der Piloten betroffen.

Eurowings will trotz des Streiks am Donnerstag die Hälfte des Flugprogramms durchführen. Durchschnittlich bietet Eurowings täglich rund 500 Flüge an und befördert dabei 50.000 bis 70.000 Passagiere zu Reisezielen in Deutschland und Europa.

Diese Abflüge vom BER sind gestrichen

06:50 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 8058

08:00 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 013

08:10 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9049

08:20 Uhr Stuttgart STR, EW 2003

10:05 Uhr Hurghada HRG, EW 8984

10:25 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 8050

10:25 Uhr Palma de Mallorca PMI, EW 8590

13:00 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9047

14:55 Uhr Düsseldorf DUS, EW 8042

15:05 Uhr Stuttgart STR, EW 8004

16:15 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 051

16:35 Uhr Stuttgart STR, EW 2009

16:35 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9043

17:50 Uhr Stuttgart STR, EW 2005

18:35 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 8054

18:50 Uhr Stuttgart STR, EW 8006

19:55 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 021

20:35 Uhr Stuttgart STR, EW 2021

20:40 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9045

Diese Ankünfte am BER sind gestrichen

07:25 Uhr Köln/Bonn CGN, EW

07:35 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9048

07:40 Uhr Stuttgart STR, EW 2002

09:40 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 8059

12:25 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9046

13:10 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 8051

15:40 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 050

16:00 Uhr Stuttgart STR, EW 2008

16:00 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9042

16:30 Uhr Palma de Mallorca PMI, EW 8591

17:15 Uhr Stuttgart STR, EW 2004

17:55 Uhr Düsseldorf DUS, EW 8043

18:15 Uhr Stuttgart STR, EW 8005

19:20 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 020

20:00 Uhr Stuttgart STR, EW 2020

20:05 Uhr Düsseldorf DUS, EW 9044

20:45 Uhr Hurghada HRG, EW 8985

21:25 Uhr Köln/Bonn CGN, EW 8055

21:55 Uhr Stuttgart STR, EW 8007

Eurowings kritisiert den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. Personalchef Kai Duve nannte die Forderungen „in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten“ maßlos und gefährlich für die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und die Arbeitsplätze.

Am Flughafen Berlin Brandenburg sei die Lage trotz der ausfallenden Verbindungen relativ ruhig, sagte ein Sprecher des BER dem Tagesspiegel am Vormittag. Die Fluggäste der betroffenen Verbindungen seien gut informiert gewesen, nur wenige seien zum Flughafen gekommen.

Die Fluggesellschaft selbst bittet Kunden, sich über den Status ihres Fluges auf der Webseite www.eurowings.com oder über die Eurowings-App zu informieren. Den Passagieren sollten andere Reisemöglichkeiten - etwa der Umstieg auf die Bahn oder die Umbuchung auf einen anderen Flug - angeboten werden. (mit dpa)

