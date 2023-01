Plädoyers in Berliner Prozess verschoben Gibt es eine neue Zeugin im Fall Maryam H.?

Alle waren vorbereitet, doch die Plädoyers im Prozess um den Tod der 34-jährigen Afghanin Maryam H. gegen zwei ihrer Brüder mussten überraschend verschoben. Grund war eine ergänzende Erklärung des älteren Angeklagten, die einer seiner Anwälte am Montag vor dem Landgericht verlas.

Erstmals wurde darin der vollständige Name einer angeblichen Maklerin genannt, mit der Yousuf H. am Tattag verabredet gewesen sein will. Nun soll ermittelt werden, ob es diese Frau und dann mögliche Zeugin tatsächlich gibt.

Der 27-jährige Yousuf H. und sein 23-jähriger Bruder Mahdi H. müssen sich wegen Mordes verantworten. Unter dem Vorwand, eine Wohnung für Maryam H. und ihre beiden Kinder in Aussicht zu haben, sollen sie ihre Schwester laut Anklage am 13. Juli 2021 aus einer Flüchtlingsunterkunft gelockt haben.

Sie hätten Maryam H. an einem bislang unbekannten Ort getötet, weil sie ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollte und sich nicht mehr allen Vorschriften ihrer Brüder gebeugt habe. In einem Rollkoffer hätten sie die Leiche nach Bayern gebracht und nahe dem Wohnort des 27-Jährigen verscharrt.

Yousuf H. gab die Tötung zu

Yousuf H. hatte nach sechsmonatigem Prozess im September sein Schweigen gebrochen. Er gab die Tötung zu, schilderte allerdings einen Unfall, für den er allein verantwortlich sei. Ein Streit, bei dem Maryam H. „respektlos“ über die Eltern in Afghanistan gesprochen habe, sei eskaliert.

Am Tattag habe er sich mit seiner Schwester getroffen, um eine Wohnung zu besichtigen. Am Nachmittag habe er die Maklerin anrufen sollen. Dazu sei es wegen des „schrecklichen Ereignisses“ nicht mehr gekommen, so der 27-Jährige. Der Prozess geht am 19. Januar weiter.

