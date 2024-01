Polizei bittet um Hinweise auf Täter 81-Jähriger in Spandau ins Gleisbett gestoßen

Nachdem ein 81-Jähriger bei einem Streit am S-Bahnhof Spandau ins Gleisbett gestoßen worden ist, erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Täter. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben erlitt der Senior bei dem Vorfall am vergangenen Samstag eine Platzwunde am Kopf.

Zeugen hätten den Mann gerettet, nachdem ihn ein Mann gegen 13.00 Uhr ins S-Bahngleis gestoßen habe. Zuvor sei der 81-Jährige mit dem Täter und einem weiteren Mann in Streit geraten. Hinzugerufene Polizisten suchten die Umgebung den Angaben nach vergeblich nach dem Duo ab.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline (0800) 6888000 und unter (030) 20622 93 60 entgegen.