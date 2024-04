Polizei-Einsatz an Marcana-Schule beendet Marzahner Schüler können nach Amokalarm wieder in Klassenräume zurück

Wegen eines Alarms ist die Berliner Polizei am Freitag über mehrere Stunden an der Marcana-Gemeinschaftsschule in der Flämingstraße in Marzahn-Nord im Großeinsatz gewesen. Das bestätigte ein Behördensprecher dem Tagesspiegel. 110 Einsatzkräfte sperrten demnach das Gebäude ab und durchsuchten das Gelände und die einzelnen Räume. Eine akute Gefahrenlage konnte dabei jedoch nicht festgestellt werden. Daher wurde der Einsatz am Nachmittag ohne Ergebnis beendet.