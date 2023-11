Polizei ermittelt Leiche im Treptower Park in Berlin gefunden

Im Treptower Park in Berlin ist am Montagabend eine Leiche gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am frühen Dienstagmorgen. Mehr Informationen gab das Lagezentrum zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an. Nach Medienberichten soll es sich um eine männliche Person handeln, die getötet worden sein soll.

Den Berichten nach war es am späten Montagabend zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Demnach wurde ein Mann festgenommen, ein Messer sichergestellt und eine nahegelegene Tankstelle abgesperrt, weil dort möglicherweise Videoaufnahmen mit Bezug zu der Tat gesichert wurden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, die Polizei bestätigte nur den Einsatz wegen einer getöteten Person. Zuerst hatten „t-online.de“ und die „B.Z.“ über den Einsatz berichtet.

Beamte sollen gegen 22 Uhr die leblose männliche Person aufgefunden haben, eine Reanimation sei eingeleitet worden. Doch soll die Person im Krankenwagen verstorben sein. Laut den Medienberichten soll der festgenommene Verdächtige ein auffälliges Herzchen-Hoddie („I love Berlin“) getragen haben. (dpa/hhk)