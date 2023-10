Polizei gibt Entwarnung 13-Jährige aus Berlin-Frohnau wohlbehalten wieder da

Bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Reinickendorf bat die Polizei um Hinweise von Zeugen. Das hat geholfen: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde das Mädchen wohlbehalten gefunden.

Die Vermisste hatte am Abend des 25. September eine Betreuungseinrichtung in Frohnau verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt. Nun wurde sie in die Obhut von Angehörigen übergeben. (Tsp)