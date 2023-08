Verschwunden, aber nicht vergessen Nach diesen Menschen sucht die Berliner Polizei teils noch Jahrzehnte später

Jedes Jahr werden rund 10.000 Menschen in Berlin als vermisst gemeldet. Oft lassen sich die Fälle schnell aufklären: Die Menschen kehren von selbst zurück oder werden früher oder später gefunden. Doch das gelingt nicht immer. Dann sucht die Polizei auch Jahrzehnte später nach dem einen Hinweis, der die Ermittler auf die richtige Spur bringen kann. So wie in diesen sieben Fällen, die teils schon fast 30 Jahre zurückliegen.