Polizei hielt Berliner Autor für RAF-Terroristen „Ich habe dann nur gerufen: Ihr habt den Falschen!“

Vielleicht lag es an seinem Hut? Oder hatten die Ermittler ihn schon länger im Visier? Andreas Weiser wird wohl nie erfahren, warum die Polizei ihn für einen landesweit gesuchten Terroristen hielt. Klar ist nur: Am 12. März gegen 16.45 Uhr steigt der 67-jährige Autor und Musiker gerade aus dem Bus an der Billy-Wilder-Promenade in Steglitz, als er laute Rufe hört: „Runter, auf den Boden, runter!“