Tötungsdelikt und brutaler Raub in Marzahn-Hellersdorf

Gleich zwei besondere Kriminalfälle beschäftigen die Polizei in Marzahn-Hellersdorf. Beide ereigneten sich am Montagabend beziehungsweise in der Nacht zu Dienstag.

Nur sehr vage Angaben machte die Polizei zum Tod eines 27-Jährigen in Hellersdorf. Der Mann wurde offenbar bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt und starb am Dienstagvormittag im Krankenhaus. Eine Nachbarin entdeckte ihn gegen 1.10 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Tangermünder Straße. Die Polizei nahm drei mutmaßliche Täter im Alter von 24, 26 und 52 Jahren im selben Haus fest. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, soll das Opfer niedergestochen worden sein. Es könnte sich um einen Familienstreit gehandelt haben.

Einen brutalen Überfall gab es am Montagabend gegen 21.10 Uhr auf der Wörlitzer Straße in Marzahn. Unbekannte versuchten dort einen 27-Jährigen auszurauben und verletzten ihn dabei schwer. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, sei der Mann von drei Jugendlichen angesprochen und zur Herausgabe seines Bargeldes und Handys aufgefordert worden. Nachdem er dies verweigert habe, soll einer aus der Gruppe ihm ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei der 27-Jährige zu Boden gegangen und habe das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, stellte er eine Stichverletzung an seinem Oberschenkel fest. Ein zufällig vorbeikommender Passant alarmierte die Feuerwehr. Die Gruppe flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Opfer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.