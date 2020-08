Bei Unfällen sind in Spandau am Montag zwei Radfahrerinnen getötet worden. Der erste tödliche Unfall passierte gegen 11.15. Ein 25-Jähriger überfuhr mit seinem Transporter eine Frau auf der Brüderstraße.

Sie wollte nach Angaben der Polizei gerade die Straße in Richtung Wilhelmstadt überqueren.

Es ist allerdings noch unklar, ob sie dabei auf dem Rad saß, oder es schob. Die Frau starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock.

Bei dem zweiten tödlichen Unfall handelt es sich um einen Abbiegeunfall, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer war eine Seniorin, die gegen 13.50 Uhr von einer 59-jährigen Autofahrerin angefahren wurde, als diese gerade mit ihrem Nissan von der Seegefelder Straße nach rechts in die Klosterstraße abbiegen wollte. Die Radfahrerin war im Altstädter Ring in Richtung Klosterstraße unterwegs.

Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei so schwere innere Verletzungen, dass sie, trotz Reanimationsversuchen, noch am Unfallort starb.

Damit sind in diesem Jahr bereits 38 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen gestorben. Im vergangenen Jahr waren es 40.

Beim Abbiegen passieren die häufigsten Unfälle

Von den 38 tödlich verletzten Opfern in diesem Jahr waren 14 Fußgänger, 13 Radfahrer, sieben Motorrad- oder Rollerfahrer und zwei Autoinsassen.

Abbiegeunfälle sind laut einer Unfallbilanz der Polizei die häufigste Unfallursache. Unachtsamkeit der Autofahrer, schlecht geschaltete Ampelphasen, aber auch Unvorsichtigkeit von Radfahrern oder Fußgängern selber sind oft Ursachen für diese tragischen Unfälle.

Im Januar ist am notorisch gefährlichen Kreisel am Kottbusser Tor ein Mensch gestorben, weil er unter die Räder eines abbiegenden Lastwagens gekommen ist. Im Juni starb eine Radfahrerin in Friedrichshain bei einem Abbiegeunfall.

Eine aktuelle brandgefährliche Stelle für Radfahrer in Spandau befindet sich derzeit in der Wilhelmstadt, in der Wilhelmstraße. In der Nähe eines Schulkomplexes befindet sich eine Baustelle.

Der Radweg führt deshalb abrupt auf die Straße und etwa zehn Meter an der Baustelle vorbei. Für Autofahrer ist es erst sehr spät erkennbar, dass der Radweg plötzlich auf ihre Spur führt, zumal die gelben Trennlinien bereits abgefahren und nicht mehr gut zu erkennen sind.