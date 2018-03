Derzeit ist die Rigaer Straße in Friedrichshain abgeriegelt. Hundertschaften sichern das als linkes Szeneobjekt bekannte Haus mit der Nummer 94. Um 8.30 Uhr nahmen die Beamten vor dem Haus einen 41-Jährigen Bewohner fest. Anschließend drangen Beamte in den Altbau ein und durchsuchten Zuvor hatte ein Richter einen Haftbefehl ausgestellt.

Derzeit wird die Wohnung des Mannes auf der Suche nach Beweismitteln durchsucht. Die Polizei ist mit so vielen Beamten angerückt, weil Solidaritätsaktionen der linksextremistischen Szene befürchtet werden. Zu Einsatzbeginn hatte ein Hubschrauber die Lage sondiert und geprüft, ob sich Linksextremisten auf Dächern aufhalten. In der Vergangenheit waren Polizisten mehrfach in Rigaer Straße und Liebigstraße von Dächern mit Steinen attackiert worden. Zuletzt flogen in der Nacht zuvor Steine auf ein Polizeiauto.

Am Vormittag blieb es ruhig. Die Polizei betonte, dass das seit Jahren umstrittene - aber nicht besetzte - Haus nicht geräumt werden soll.

Mehr zum Thema Berlin-Friedrichshain Linksextremisten werfen Steine auf Polizei

Die Staatsanwaltschaft wirft dem - auch zuvor schon polizeibekannten Mann - zwei Gewalttaten vor: Am 11. März soll er einen 54-Jährigen verprügelt haben. Der Anlass des Streits soll banal gewesen sein: Das Opfer wollte den Hund des 41-Jährigen streicheln. Dieser soll daraufhin so massiv zugeschlagen und dann auf den am Boden liegenden eingetreten haben, dass der 54-Jährige mehrere Knochenbrüche erlitt. Er kam in ein Krankenhaus. Vier Tage später, am 15. März, soll er einen Polizisten mit Pfefferspray angegriffen haben. Beide Taten geschahen vor der "Rigaer 94". Nach beiden Taten war der Mann in sein Haus geflüchtet. Der Haftbefehl lautet auf gefährliche Körperverletzung. Die "Rigaer 94" meldete sich am Donnerstag über Twitter und behauptete, dass der Hund "angegriffen" wurde.