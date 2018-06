Wieder hat ein Radfahrer sein Leben im Berliner Straßenverkehr verloren: Der 88-Jährige fuhr am Montagmorgen über den Gehweg in der Großbeerenstraße in Marienfelde, als er gegenüber der Einmündung Daimlerstraße einem Radfahrer ausweichen musste, der ihm entgegenfuhr. Dabei stieß der Rentner gegen ein Geländer und stürzte. Wie die Polizei mitteilte, starb er am Dienstag im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Nun suchen die Verkehrsermittler nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und dazu Angaben machen können. Außerdem wird nach dem Ersthelfer gesucht, der sich am Unfallort um den Mann kümmerte, und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet hat. Auch von anderen Radfahrern, die das Ausweichmanöver das Mannes sowie dessen Sturz beobachtet haben, ohne dessen schwere Verletzungen zu erahnen, erhoffen sich die Ermittler Informationen. Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen sowie der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664- 472800 entgegen.

Erst in der vergangenen Woche starben ein Achtjähriger und eine 13-Jährige bei Fahrradunfällen in Spandau und Lichtenberg. Damit steigt die Zahl der im Verkehr getöteten Radfahrer in Berlin in diesem Jahr auf sechs. (Tsp)

Wir suchen Berlins Gefahrenstellen

"Wir wollen die Verkehrsverwaltung dabei unterstützen, gefährliche Ecken zu erkennen und zu entschärfen, bevor etwas passiert“, schrieb Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt heute früh im Checkpoint.

Dazu richten wir auf tagesspiegel.de eine interaktive Karte ein, markieren die entsprechenden Stellen und machen auch Vorschläge, wie die Sicherheit ganz konkret erhöht werden kann. Aber dafür brauchen wir Ihre Hilfe: Wo immer Ihnen solche Gefahrenstellen auffallen, schicken Sie uns bitte die Adresse mit Foto an checkpoint@tagesspiegel.de. Oder Sie twittern dieses unter dem Hashtag #Gefahrenmelder.