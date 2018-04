Gegen 19 Uhr fiel den Polizisten der 54-Jährige auf der A 100 in Fahrtrichtung Nord auf, da an seinem Wagen Kennzeichen ohne amtliche Siegel angebracht waren. In Höhe Innsbrucker Platz stoppten sie den Mann und bemerkten, dass dieser offenbar betrunken war. Eine Atemmessung ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Einen gültigen Führerschein hatte der Mann ebenfalls nicht.

Er kam zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz ermittelt. (Tsp)