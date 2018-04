In der vergangenen Nacht ist in Neukölln ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erwachte der 54-jährige Lasterfahrer gegen 2.50 Uhr in seinem Fahrzeug durch einen lauten Knall. Kurz darauf bemerkte er, dass sein Sattelzug brannte. Sofort koppelte er den Zugwagen vom Auflieger ab und bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher.

Den sogleich alarmierten Feuerwehrkräften gelang es dann, den Brand komplett zu löschen. Verletzt wurde niemand, die Ursache für den Brand ist noch unklar.