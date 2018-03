Nach Polizeiangaben war der 27-Jährige gegen 20.10 Uhr mit seiner Kawasaki im Tiergartentunnel in Richtung Reichpietschufer unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Bordsteinkante und kollidierte in der Folge mit einem in der Tunnelwand eingelassenen Türrahmen einer Fluchttür. Der Kawasaki-Fahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt der Feuerwehr reanimierte den 27-Jährigen zunächst. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach soll der Motorradfahrer "mit nicht angepasster Geschwindigkeit" gefahren sein. Der Tiergartentunnel war bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.

Vor Jahren hatte die Berliner Polizei auf ihren Social-Media-Seiten ein Video eines tödlichen Unfalls im Tiergartentunnel veröffentlicht. Auf dem Film ist zu sehen, wie ein 44-Jähriger mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkommt und gegen die Wand fährt - nach Schätzung der Unfallexperten mit Tempo 120.