Am Mittwochabend hat die Berliner Polizei einen leblosen Körper in Charlottenburg gefunden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, soll es sich dabei um einen Tötungsdelikt handeln. Passanten hätten gegen 20.35 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie die Leiche in der Halenseestraße nahe einer Bahntrasse gefunden hätten.

Die Mordkommission wurde hinzugerufen. Nähere Angaben konnte die Sprecherin nicht machen, die laufenden Ermittlungen müssten abgewartet werden.