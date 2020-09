Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen, 136 weitere wurden verletzt. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg in Potsdam insgesamt 566 Verkehrsunfälle, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Bei 97 davon wurden Menschen verletzt, in den restlichen Fällen entstanden lediglich Sachschäden.

Ein Autofahrer starb am Sonntagabend auf dem nördlichen Berliner Ring. Er krachte auf der A10 in einem Baustellenbereich zwischen Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) und dem Kreuz Oranienburg mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler. Der Mann starb noch am Unfallort. Die A10 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Am Wochenende zuvor war die Unfallbilanz noch drastischer ausgefallen. Zwischen dem 11. und 13. September kamen auf Brandenburgs Straßen sogar fünf Menschen ums Leben, 143 wurden bei verletzt. Insgesamt zählte das Lagezentrum 571 Verkehrsunfälle, also ungefähr genau so viele wie am jüngsten Wochenende. Bei 121 davon wurden Menschen verletzt, in den restlichen 450 Fällen entstanden lediglich Sachschäden.

Unter anderem starben auf der Autobahn 11 bei Joachimsthal (Landkreis Barnim) eine 39 Jahre alte Autofahrerin und ihr 37-jähriger Beifahrer, als ihr Wagen an einer Baustelle aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern kam und in den Gegenverkehr geriet. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Zwischen Petersdorf und Bad Saarow (Landkreis Oder-Spree) verunglückte ein 66-jähriger Autofahrer tödlich. Der Wagen des Mannes kam aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein dritter Unfall bei dem ein Autofahrer getötet wurde, ereignete sich auf der Landstraße 14 zwischen Krempendorf und Meyenburg (Landkreis Prignitz). Ein 43-Jähriger kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte ebenfalls gegen einen Baum. (dpa)