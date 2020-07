Ein Kleinflugzeug ist in Müncheberg östlich von Berlin mitten in den Tower des Flugplatzes geflogen. Die beiden Insassen des Flugzeugs hatten jedoch am Sonntag Glück im Unglück.

Sie wurden von Einsatzkräften gerettet und in Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Beide Insassen seien leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Das Flugzeug hing danach zunächst noch am Tower.

Wie die Kollision am Flugplatz Eggersdorf in einem Ortsteil von Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) zustande kam, war zunächst unklar. Dies soll bei einer Flugunfalluntersuchung herausgefunden werden.

[Aktuelle Polizeimeldungen aus Berlin und dem Umland finden Sie auch in unserem Blaulicht-Blog.]

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg Autobrand am Stuttgarter Platz - Polizei vermutet Brandstiftung

Der frühere Militärflugplatz ist seit diesem Jahr ein Sonderlandeplatz und nicht mehr Verkehrslandeplatz, nur bestimmte Nutzer dürfen dort landen. Der Turm war nach Angaben des Flugplatzes erst im Jahr 2013 errichtet worden. (dpa)