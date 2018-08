Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist am Donnerstag in Amsterdam verhaftet worden. Der 29-Jährige werde verdächtigt, Geld an mutmaßliche Mittäter in Syrien überwiesen zu haben, sagte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag.

Damit habe der russische Staatsbürger die Finanzierung der Ausbildung von IS-Terroristen, die Waffenbeschaffung und damit letztlich die Planung von Gewalttaten unterstützt. Der 29-Jährige war nach Steltners Angaben schwerpunktmäßig in Berlin und Brandenburg aktiv. Als er von den Ermittlungen erfuhr, setzte er sich den Angaben zufolge nach Südamerika ab.

Rund 1000 Menschen in den vergangenen Jahren nach Syrien oder in den Irak ausgereist

Zielfahnder aus Brandenburg konnten den Aufenthaltsort ausfindig machen, so dass der Mann am Donnerstag bei der Einreise aus Südamerika auf dem Flughafen in Amsterdam gefasst wurde. Die mutmaßlichen Komplizen des Mannes in Syrien werden den Angaben zufolge gesondert verfolgt.

Es ist dabei weiterhin keine Seltenheit, dass junge Männer aus Deutschland ausreisen und sich extremistischen Gruppen im Ausland anschließen. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes sind in den vergangenen Jahren rund 1000 Menschen aus Deutschland nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dem IS oder ähnlichen terroristischen Gruppen anzuschließen.

Etwa ein Drittel davon sei zwischenzeitlich nach Deutschland zurückgekehrt, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in einem Interview dem Tagesspiegel am Dienstag. Über 190 Menschen seien in den beiden Ländern gestorben, so Münch weiter. Von den verbliebenen Ausgereisten sei ein Teil in Syrien und dem Irak festgesetzt – etwa in Haft oder haftähnlichen Camps. Eine Rückreisewelle gebe es aktuell nicht. (dpa/KNA)