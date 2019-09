Am Dienstagnachmittag ist bei der Feuerwehr ein technischer Fehler aufgetreten. Durch den Ausnahmezustand kann es nun zu Verzögerungen bei Notrufen kommen, wie der RBB berichtet.

Der Computerfehler ist am Dienstagnachmittag bei Wartungsarbeiten am Einsatzleitsystem passiert, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte. Die Freiwillige Feuerwehr unterstütze nun das Einsatzgeschehen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, könne während des Ausnahmezustands die Bearbeitung von Notrufen etwas länger dauern. Die Feuerwehr arbeite wegen des technischen Fehlers im sogenannten Rückfallsystem, wodurch zusätzliche Arbeitsschritte notwendig würden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sind nun zusätzlich 230 Kräfte mit 64 Fahrzeugen im Einsatz.