Nach einem Tötungsdelikt in Bremen bittet die Polizei nun auch in Berlin um Mithilfe - der Gesuchte soll sich hier dauerhaft aufhalten.

Am 2. November 2017 soll der 23-jährige Muslim Aliyashanov im Bremer Steintorviertel einen 20-Jährigen im Laufe einer Auseinandersetzung tödlich mit einem Messer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat 5.000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt.

Der mutmaßliche Täter reiste vor der Tat von Berlin nach Bremen und danach wieder zurück, zudem soll er hier in diversen Erstaufnahmeeinrichtungen, unter anderem in Hennigsdorf, gelebt haben. Seit dem 4. November - zwei Tage nach der Tat - fehlt jedoch jede Spur von ihm. Nach zwei Fahndungsaufrufen in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" gingen Hinweise ein, dass Aliyashanov in Berlin gesehen wurde, wo er Kampfsportkurse besuche.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Täters machen ? Wer weiß, wo sich der Gesuchte aufhält?

Hier finden Sie Bilder des Gesuchten und ein Video.