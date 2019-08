Am Mittwochabend ist in Berlin-Charlottenburg die Leiche eines Mannes gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Passanten hätten gegen 20.35 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie die Leiche nahe einer Bahntrasse an der Halenseestraße entdeckt hätten. Die Mordkommission wurde zum Tatort gerufen, auch die Rechtsmedizin rückte an. Am Donnerstag solle die Leiche obduziert werden, sagte die Sprecherin.

Nähere Angaben zu den Umständen, etwa wie der Mann getötet wurde, wollte sie zunächst nicht machen, die laufenden Ermittlungen müssten abgewartet werden, erklärte sie. Am Donnerstag sollen weitere Details zu dem Fall bekannt gegeben werden.