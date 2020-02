Unbekannte haben einen mit 700 Türzargen - also Türrahmen mit Türen - beladenen Lkw-Anhänger in Neubrandenburg gestohlen. Der Sattelauflieger wurde am Sonntag mit einer Zugmaschine weggefahren und inzwischen etwa 40 Kilometer weiter südöstlich in Brandenburg wieder gefunden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte.

Der Auflieger habe auf einem Lkw-Parkplatz in Parmen im Uckermarkkreis gestanden. Die Türen-Ladung im Wert von rund 70.000 Euro sei noch auf dem Fahrzeug gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Fahrt der Diebe am 9. Februar von Neubrandenburg nach Südosten beobachtet haben. (dpa)