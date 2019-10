In der Nacht zu Dienstag ist es an der A10 zu einem umfangreichen Polizeieinsatz gekommen, aufgrund dessen die A 10 zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf (Brandenburg) voll gesperrt wurde. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben, lediglich der Rasthof Michendorf Süd ist in Richtung Frankfurt (Oder) weiterhin gesperrt.

Gegen 22.38 Uhr war bekannt geworden, dass sich ein 22-jähriger Mann mit einer Waffe am Rastplatz Michendorf Süd aufhielt. Die Polizei rückte mit Sondereinsatzkräften (SEK), auch unter Einsatz eines besonders geschützten Fahrzeuges und Verhandlungsgruppen an und sperrte den Parkplatz ab. Offenbar hielt sich der Mann, der eine dicke Jacke und einen Rucksack trug, nicht in einem Gebäude sondern im Freien auf, die Verhandlungsgruppe stand im Kontakt mit ihm. Gegenüber den Einsatzkräften drohte der Mann mit dem Einsatz der Waffe und mit dem Einsatz von Sprengmitteln.

Unbeteiligte Dritte hätten sich während des Einsatzes nicht in seiner Nähe befunden, teilte die brandenburgische Polizei mit. Gegen 04.10 Uhr konnte das SEK den Mann überwältigen. Dabei kam es allem Anschein nach auch zu einem Schusswaffengebrauch durch die Beamten, in dessen Folge der Mann verletzt wurde. Er wurde umgehend ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der aufgefundenen Waffe handelte es sich um eine Anscheinswaffe, zudem trug der Mann ein Messer bei sich, dass er gegen einen Polizeihund einsetzte und ihn damit verletzte. Der Hund befindet sich in tierärztlicher Behandlung und wurde notoperiert.

Die Untersuchung des Mannes ergaben keinen Hinweis auf Sprengstoff. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, werden durch die Kriminalpolizei geführt. Die Aufhebung der Sperrung der A 10 erfolgte um 05.50 Uhr. (Tsp)