Mehrfach hat der Innenausschuss in den vergangenen Monaten über die Probleme an der Polizeiakademie diskutiert. Diese war im Herbst 2017 nach mehreren anonymen Vorwürfen zu Missständen in die Schlagzeilen geraten. Es ging um Respekt- und Disziplinlosigkeit, mangelnde Deutschkenntnisse von Schülern und sogar um eine mögliche Unterwanderung der Polizei durch kriminelle arabische Clans.

Im Januar hatte der Senat den bayerischen Beamten Strobl zum Sonderermittler ernannt. Sein Bericht war Ende der Woche bekannt geworden.

In dem 100-seitigen Abschlussbericht fordert Strobl mehr Geld und mehr Personal für die Polizeiakademie. Die Disziplin und das Zusammengehörigkeitsgefühl steige, wenn die Polizeischüler morgens wieder in Reih und Glied antreten würden - so wie früher. Die frühere Landespolizeischule war 2016 von der Polizeiführung zur berufschulmäßigen Akademie umgebaut worden, mit mehr Praktika statt Unterricht.

Schwere Probleme

Grundsätzlich hält Strobl den Umbau nicht für gescheitert – er gebe aber schwere Probleme. Die Ausbildung an der Polizeiakademie sei „noch nicht in Gefahr“, heißt es in dem Bericht, es müsse aber deutlich nachjustiert werden. Die Gewerkschaft der Polizei hob aus dem Bericht hervor, dass derzeit etwa 50 Lehrer fehlen an der Akademie. 31 Lehrkräfte fehlen ganz, zudem gibt es 20 Dauerkranke.

„Wir sind Josef Strobl sehr dankbar, dass er die Probleme aufgelistet und sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen hat“, teilte GdP-Landesvorsitzender Norbert Cioma am Montagmorgen mit. Die Vorschläge sollten jetzt umgesetzt werden, um den Karren nicht noch weiter in den Sand zu fahren", sagte Cioma.

Dem Vorwurf einer Unterwanderung durch arabische Clans hatte der damalige Polizeipräsident Klaus Kandt bereits im November energisch widersprochen. In Kürze will die Innenverwaltung öffentlich verkünden, wer die Akademie künftig leiten wird. Wie berichtet, übernimmt Tanja Knapp, bisher Leiterin des Abschnitt 53 in Kreuzberg den Posten. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr und ist öffentlich, ein Personalausweis ist erforderlich.