Ein Radfahrer, der am vergangenen Sonntag in Dahlem schwer gestürzt war, ist Dienstagabend im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr der 69-Jährige auf der Königin-Luise-Straße am Sonntagmittag gegen 14 Uhr westwärts, als ihm eine aus der Straße Im Gehege kommende Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben soll.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto der 44-Jährigen zu vermeiden, bremste der Radfahrer, stürzte und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er am Unfallort reanimiert werden musste.

Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Auf Nachfrage vermochte die Polizei am Mittwoch weder zu sagen, ob der Radfahrer einen Helm trug, noch, ob er auf der Fahrbahn oder auf dem sehr schmalen, nicht benutzungspflichtigen Uralt-Radweg der Königin-Luise-Straße fuhr.

Der 69-Jährige ist der neunte Mensch, der seit Jahresbeginn auf Berlins Straßen starb. Drei der Opfer waren mit dem Rad unterwegs.