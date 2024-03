Tagesspiegel Plus Umzug nach Räumung von Berliner Clan-Villa : Was wollen die Remmos in Mecklenburg?

Aus Berlin-Neukölln in ein Dorf an der Mecklenburgischen Seenplatte? Die Großfamilie musste ihre Villa verlassen. Nun fürchten Bewohner des beschaulichen Grabowhöfe den Clan.