Eine Brandserie hat in der Nacht zu Sonntag Polizei und Feuerwehr in Marzahn beschäftigt: Innerhalb von einer halben Stunde standen mehrere Müllbehälter und Autos in Flammen. Die Polizei geht jeweils von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht nahm sie in der Nähe einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest.

Zunächst hatten Passanten gegen 23.10 Uhr in der Allee der Kosmonauten mehrere brennende Mülltonnen und einen brennenden Mercedes bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert, die die Brände löschte. Wenige Minuten später, gegen 23.15 Uhr bemerkten Polizeibeamte in der Marzahner Chaussee weitere brennende Mülltonnen. Das Feuer hatte bereits auf einen Sperrmüllcontainer sowie einen Rollcontainer übergegriffen. Die Feuerwehr löschte auch hier.

"Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird von einem Zusammenhang ausgegangen"

Wie die Polizei weiter berichtet, brannte es außerdem gegen 23.35 Uhr vor einem Wohnhaus in der Beilsteiner Straße. Zwei Autos sowie ein dazwischen stehender Müllcontainer standen in Flammen. Das Feuer griff auch auf das Rolltor eines daneben befindlichen Lagergebäudes über. Die Feuerwehr konnte alles schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

"Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird von einem Zusammenhang ausgegangen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Dass dafür ein Brandkommissariat zuständig ist und nicht der Staatsschutz, deutet darauf hin, dass die Polizei nicht von einem politischen Hintergrund ausgeht.