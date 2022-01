Die Berliner Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der in einer U-Bahn drei Kinder geschlagen haben soll. Dazu veröffentlichte die Behörde Bilder des Tatverdächtigen und bat um Mithilfe. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin finden Sie in unserem Blog.]

Nach Angaben der Polizei soll der Mann am Nachmittag des 7. September 2021 in die U7 Richtung Neukölln drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren geschlagen haben. Diese befanden sich den Angaben zufolge gegen 17.30 Uhr an einer Tür der Bahn, teilweise stehend und sitzend.

Der unbekannte Tatverdächtige soll einem Kind mit seiner Hand in den Nacken geschlagen haben, ein weiteres geschubst und das dritte Kind versucht haben zu treten.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge zwischen den Bahnhöfen Wutzkyallee und Rudow. Als der Zug in Rudow hielt, seien die Kinder aus der Bahn gelaufen, wobei der Tatverdächtige einem der drei kurz gefolgt sei.

Nun fragen die Ermittler, wer den Gesuchten kennt, Angaben zu seiner Identität und/oder seinen Aufenthaltsorten machen kann, zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann.

Hinweise nimmt das Kommissariat des Polizeiabschnittes 48 der Direktion 4 (Süd), Zwickauer Damm 58, 13353 Berlin-Neukölln, unter der Telefonnummer (030) 4664-448671 oder (030) 4664-448600 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-448700, oder per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)