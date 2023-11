Polizei nimmt 34-Jährigen fest Mann soll Mädchen in Berliner S-Bahn sexuell belästigt haben

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Sextäter aus einer Berliner S-Bahn festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 34-Jährige ein Mädchen sexuell belästigt haben.

Den Angaben zufolge soll der Mann die Zwölfjährige am Dienstagmittag in der S85 zwischen Bornholmer Straße und Pankow an seinen Bauch gedrückt haben. Trotz der Aufforderung des Vaters, damit aufzuhören, ließ der Verdächtige nicht los. Ein Zeuge kam laut Polizei zur Hilfe und befreite das Mädchen aus dem Griff des Mannes.

Die Polizei nahm den polizeibekannten jemenitischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Dabei leistete er Widerstand und trat mehrfach nach den Einsatzkräften. Bei dem Mann wurde laut Polizei ein Atemalkoholgehalt von 2,33 Promille gemessen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Schließlich kam er wieder auf freien Fuß. (Tsp)