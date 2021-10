Am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Es sei eine „unbekannte Person leblos aufgefunden“ worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Identität und den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Einsatzkräfte sperrten die Fundstelle am Morgen ab.

Eine Polizeisprecherin sagte auf Tagespiegel-Anfrage, dass aufgrund der Umstände, wie die Person aufgefunden wurde, ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne. Mehr dazu konnte die Sprecherin noch nicht mitteilen.

Laut "B.Z." soll es sich bei der toten Person um eine Frau handeln. Sie soll dem Bericht zufolge gegen 6 Uhr an den Wassertreppen unter dem Fernsehturm aufgefunden worden sein und soll mit schwersten Verletzungen in einer Blutlache gelegen haben. (dpa,Tsp)