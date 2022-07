Wegen der Hitze sind in Berlin am Dienstag Ampeln ausgefallen. Das bestätigte die Berliner Polizei am Nachmittag auf Tagesspiegel-Anfrage. Demnach haben stadtweit zahlreiche Ampeln an Kreuzungen nicht mehr funktioniert, Dort müssten nun teilweise Polizisten den Verkehr regeln.

Zuvor hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärt, das "viele Lichtzeichenanlagen aktuell" in Berlin "aufgrund der Hitze" den Geist aufgegeben haben. „Es kann nicht sein, dass im Jahr 2022 derart viele Lichtzeichenanlagen gleichzeitig ausfallen, weil draußen mal 35 Grad Celsius sind", sagte GdP-Landeschef Stephan Weh. "Bei immer stärkeren Klimaextremen sollte das Land Berlin endlich in Systeme investieren, die Hitze und Kälte standhalten."

Als Beispiel nannte er Kühlungsanlagen für die Ampeln. Zwar sei die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Menschen in Berlin da. "Aber wir können nicht zeitgleich auf derart vielen regelungsbedürftigen Kreuzungen den Verkehr sichern." Die Beamten könnten nicht "stundenlang in brütender Hitze auf dem Asphalt stehen".

Angesicht der hohen Temperaturen hat der DWD am Dienstagnachmittag für Berlin und Brandenburg eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. In der Hauptstadtregion lagen die Höchsttemperaturen am Dienstag bei etwa 33 bis 37 Grad. Am Mittwoch seien laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 36 und 39 Grad zu erwarten, vereinzelt könnten auch die 40 Grad erreicht werden. (mit dpa)