Seit Donnerstagmorgen ermittelt die Polizei wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Prenzlauer Berg. Ein 40-jähriger Mann besuchte gegen 7.30 Uhr mit seinem Sohn den Spielplatz am Arnimplatz. Als er dort im Sand insgesamt drei Rasierklingen fand, alarmierte er die Polizei.

Neben den Klingen fanden die Polizisten auch noch eine Nähnadel im Sand. Der Spielplatz wurde abgesperrt und das zuständige Bezirksamt informiert. Die Ermittlungen, bei denen auch ein Zusammenhang zu anderen Taten geprüft wird, dauern an. Anfang August waren ebenfalls am Arnimplatz Reißzwecken im Spielplatzsand gefunden worden, sowie vor einer Kita in der nahe gelegenen Stavangerstraße. Der Spielplatz wurde tagelang gesperrt. Tsp