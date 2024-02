Pro-palästinensische Schriftzüge gesprüht 27-Jähriger in Berlin-Neukölln festgenommen

Am Montagabend hat die Polizei in Berlin-Neukölln einen Mann festgenommen, der unter anderem mehrere Wände beschmiert haben soll. Laut Angaben der Polizei hatte ein Zeuge kurz vor 20.30 Uhr eine Gruppe beobachtet, die nach Verlassen eines Zuges der U7 an der Station Neukölln bereits im Bahnhofszwischendeck mehrere Wände beschmierte.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die Tatverdächtigen sollen sich den Angaben zufolge dann aus dem U-Bahnhof begeben und entlang der Friedhofsmauer mehrere pro-palästinensische Schriftzüge aufgesprüht haben. Danach habe sich die Gruppe aufgeteilt und eine weitere Hauswand besprüht, teilte die Polizei mit. Als die Personen anschließend auch einen Transporter beschmierten, griffen Polizisten ein und nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Die anderen Personen aus der Gruppe konnten fliehen. Da sich der 27-jährige Festgenommene nicht ausweisen konnte, wurde er zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht. Danach wurde er dem Polizeilichen Staatsschutz beim LKA übergeben. Die Ermittlungen dauern an.