Prognose für Sonnabend Wetterdienst warnt vor Gewittern und stellenweise Starkregen in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen heiteren und bis zum Mittag trockenen Sonnabend freuen – mit Temperaturen bis zu 31 Grad. Am Nachmittag und Abend kommt es zu dichterer Quellbewölkung, örtlichen Schauern und Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabend mitteilte. Lokal eng begrenzt kann es zudem Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter Regen in kurzer Zeit, Sturmböen bis zu 70 Kilometer pro Stunde und kleinförmigem Hagel geben.

Vereinzelt gibt es laut DWD unwetterartige Entwicklungen. Dabei könnten heftiger Starkregen mit 40 Liter pro Quadratmeter und schwere Sturmböen um die 90 Kilometer pro Stunde auftreten. Am Abend sollen die Gewitter abklingen. Die Temperaturen betragen zwischen 27 und 31 Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird gering bewölkt, teils wolkig und ohne Regen. Die Temperaturen sinken nachts auf 14 bis 10 Grad.

Am Sonntag wird es sonnig, am Mittag und Nachmittag gibt es wenige Quellwolken. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperatur liegt dann „nur“ noch bei 25 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind.

In der Nacht zum Montag wird es klar und niederschlagsfrei. Ein ausgiebiges Lüften lohnt sich, denn die Tiefsttemperatur von 13 bis 9 Grad bringt Frische in die Wohnung. Ein schwacher Nordost- bis Ostwind wird wehen. (dpa/Tsp)