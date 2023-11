30 Jahre Berliner Programm gegen Wohnungslosigkeit Wie sich die Deutsche Wohnen vor ihrer Verpflichtung drückt

Einer Familie wird wegen Eigenbedarf gekündigt. Am angespannten Berliner Wohnungsmarkt findet sie keine neue Wohnung, muss aus der alten aber trotzdem raus. Was tun? In Berlin kann man sich an die Soziale Wohnhilfe wenden. Diese Einrichtung unterstützt Personen in Not, eine Wohnung zu finden. Dabei kann dieser Dienst auf ein bestimmtes Kontingent an Wohnungen zurückgreifen: das sogenannte Geschützte Marktsegment (GMS).