Protest gegen Räumung in Lützerath Hunderte Autonome wollen in Berlin demonstrieren

Auch in Berlin wollen Linke und Klimaaktivist:innen gegen die geplante Räumung des Braunkohledorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen protestieren. Am Montagabend soll eine linksradikale Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmenden durch Friedrichshain ziehen.

„Die Klimakrise zeigt sich immer deutlicher, insbesondere auf anderen Kontinenten dieser Erde ist der menschengemachte Klimawandel für unzählige Tote verantwortlich. Jeder gefällte Baum treibt die Krise voran“, heißt es in dem Aufruf zu der Demo. „Es ist Zeit sich nicht mehr zu verteidigen, sondern anzugreifen!“, schreiben die Initiator:innen weiter.

Dabei nehmen sie auch Bezug auf die Ausschreitungen rund um die Berliner Silvesternacht, die in Teilen der linken Szene Berlins zu einer Art Aufstand des Proletariats verklärt werden. So heißt es in dem Aufruf zu der Demo am Montag: „Die Silvesternacht in Berlin zeigt, dass die Flamme noch lange nicht erloschen ist.“

Die Demonstration soll um 19 Uhr am Bahnhof Warschauer Straße beginnen und dann über Kopernikus- und Niederbarnimstraße durch den Friedrichshainer Südkiez ziehen. Anschließend führt die geplante Route durch einen Teil der Rigaer Straße, die als Hochburg der linksradikalen Szene gilt, über die Liebigstraße und endet dann am Forckenbeckplatz.

Das Dorf Lützerath befindet sich direkt am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler, der von RWE betrieben wird. Zur Kohlegewinnung soll das Dorf abgebaggert werden. Dagegen protestieren Klimaaktivist:innen seit rund zwei Jahren. Nun hat der Landkreis Heinsberg eine Räumung ab Mittwoch angekündigt.

