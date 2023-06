Pssssst! In dieser Berliner Hinterhofbar wird gehört und nicht geredet

Einbildung oder nicht? Pharoah Sanders’ Saxofon klingt in der etwas versteckten Fabriketage in Berlin-Mitte viel samtiger, wie eine warme Decke schmiegt es sich über eine Cembalo-Tonfolge mit Glockenspiel. „Promises“ heißt die Platte, die die Barkeeperin gerade aufgelegt hat. Sie stellt das Cover ins Regal aus hellem Holz, in dem neben Jazz-, Ambient- und Soul-Platten japanische Whiskyflaschen stehen. Wie jedes Album hier wird es von Anfang an bis zur Auslaufrille laufen. Und dann umgedreht werden. In bester Klangqualität.