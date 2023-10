Rabbi zum Angriff auf Berliner Synagoge „Ich trage vorerst Basecap statt Kippa“

Am frühen Mittwochmorgen haben zwei vermummte Personen Molotowcocktails in Richtung Ihres Gebäudes geworfen. Wie haben Sie von der Attacke erfahren?

Als ich um sieben Uhr zum Morgengebet kam, war die ganze Straße gesperrt. Ich wusste, dass etwas passiert sein musste, als ich die Beamten bei der Spurensicherung gesehen habe. Molotowcocktails ja sind etwas anderes, als wenn jemand nur einen Stein geworfen hätte. Die können wirklich gefährlich werden, und in dem Gebäude leben viele Menschen.