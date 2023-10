Rabbiner Andreas Nachama „Die Zeit läuft uns davon im Kampf gegen Judenhass“

Herr Nachama, seit dem Angriff der Hamas auf Israel erlebt Berlin eine Welle von antisemitischem Hass: israelfeindliche Demonstrationen, ein versuchter Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde, Davidsterne an Haustüren. Wie erleben Berliner Juden die Situation?

Viele Bilder und Filme dieser letzten zehn Tage sind sehr verstörend. Als Berliner kann ich sagen, dass sich vergleichbare Szenen bereits in der Silvesternacht zugetragen haben. Dem würden wahrscheinlich alle in meiner Gemeinde zustimmen. Diese Gewaltbereitschaft, sowohl physisch als auch verbal, bedroht uns am Ende alle miteinander. Wir sollten sehr genau darüber nachdenken, wie sich dieser Geist der Gewalt wieder einfangen lässt.